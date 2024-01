COMUNITA’ IN LUTTO. Noto albergatore stroncato dal male del secolo: Bruno muore a soli 42 anni

I funerali saranno celebrati domani alle 11 nella chiesa di …

PARETE- La comunità di Parete dice addio a Bruno Orabona, 42 anni, è morto dopo aver lottato a lungo contro una malattia. Il giovane stava combattendo con coraggio contro un tumore, a cui ha dovuto arrendere nelle scorse ore. La famiglia Orabona è nota per gestire un noto hotel che si trova a Lusciano, Cappuccetto Rosso. I funerali si terranno domani mattina, 16 gennaio, alle 11, presso la Chiesa di San Pietro Apostolo. Tanti gli amici e i parenti che in queste ore stanno facendo rientro in paese per essere presenti all’ultimo saluto .