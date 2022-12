SANT’ANGELO IN FORMIS (Lidia e Christian de Angelis) Addio al dolcissimo e gentile Giovanbattista Cupini 53 anni. Una dolorosa perdita prematura sconvolge e addolora la comunità. La dipartita di Giovanbattista che troppo presto lascia questa terra. Tanti i messaggi di addio e cordoglio per la sua scomparsa. I funerali hanno avuto luogo oggi presso la Chiesa Madonna del Carmelo a Sant’Angelo in Formis poi la salma è stata trasferita al cimitero di Santa Maria Capua Vetere.