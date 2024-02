Comunità piange Pietro, scomparso l’imprenditore delle mozzarelle

PIETRAMELARA – Come tanti piccoli imprenditori locali, Pietro Cioffi sviluppava le sue imprese tra l’agricolo e il caseario.

Un’attività a conduzione familiare, con la moglie e le due figlie, che si divideva tra i terreni dell’azienda agricolo di Pietramelara e il vicino negozio, il Caseificio San Pasquale.

Per cause di forza maggiore, Cioffi era più assente dal lavoro, a causa di una malattia che lo stava debilitando nel corpo, ma non nello spirito.

E sono state le complicazione causate da questa malattia a spegnere nelle scorse ore il cuore di Pietro. Apprezzato nell’area dell’alto Casertano, la famiglia dell’imprenditore è stata inondata da messaggi di affetto e cordoglio.