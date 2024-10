CONCORSI…DI NOTTE. 15 posti fissi per l’ospedale di CASERTA e alcune prove “misteriose” alle 10 di sera

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Quando enti locali della provincia di Caserta bandiscono concorsi relativi ad assunzioni, un brivido percorre la schiena di chi scrive per questo giornale.

Quindici posti – 12 esterni e tre per interni – sono in ballo all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. Ma non si tratta di medici, infermieri, personale sanitario che sarebbe salvifico vista la situazione della struttura di via Palasciano, guidata da Gaetano Gubitosa, bensì 15 collaboratori amministrativi, categoria D, quindi, laureati.

Il brivido di cui sopra si lega al fatto che le assunzioni di questa tipologia di dipendenti, in provincia di Caserta, si lega sempre ad un’infornata di parenti e amici di politici che sempre rientrano tra gli assunti o tra i miracolati dello scorrimento della graduatoria.

Lo scorrimento, uno strumento sano che nelle mani di Amedeo Blasotti all’ASL Caserta e di Giorgio Magliocca all’amministrazione provinciale di Caserta, ha aperto le porte del postofisso a centinaia di persone che non sarebbero mai state assunte, spesso salvate dal posizionamento, caso vuole, vicino al nome di qurl parente, di quell’amico.

Della procedura gestita all’ospedale Sant’Anna e san Sebastiano di Caserta ci ha stupito particolarmente quello che è successo nei giorni scorsi.

Una delle prove, infatti, si è svolta ad un orario che poco a che fare con le attività dei concorsi e più con le uscite del weekend. Infatti, in un albergo di Caserta, alle 22 passate, si stava svolgendo una non chiara, non meglio definita procedura per il concorso.

Se già le assunzioni a Caserta e provincia sono da tenere d’occhio, dopo aver saputo di questi esami notturni, avere gli occhi aperti è il minimo che possiamo fare.