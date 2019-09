CONCORSI TRUCCATI IN ESERCITO E POLIZIA. Ecco gli anni di carcere chiesti dal pm per generali, marescialli e…

CASERTA – Oggi giudizio abbreviato, davanti al gip D’Auria di Napoli, nel processo per i concorsi per militari truccati. Gli indagati sono accusati di associazione per delinquere, ricettazione truffa. Hanno scelto il rito abbreviato il maresciallo della finanza Giuseppe Fastampa, Giuseppe Zarrillo, il generale dell’esercito in pensione Fiore Ciro Fiore, Giuseppe Vacchiano e Massimo Di Palma. Il PM Novelli ha chiesto 4 anni per Fastampa e Zarrillo, 3 anni per Fiore e Vacchiano, 2 anni e 8 mesi per Di Palma. Dopo le discussioni dei difensori Delisati, Giaquinto, Mancuso e Simoncelli, il gip ha rinviato al 18 novembre per emettere la sentenza. Tutti gli altri indagati sono stati rinviati a giudizio ed il processo inizia ad ottobre.