Condannato per abusi sessuali su un’alunna, prof può tornare a scuola

MARZANO APPIO – La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso presentato dal Ministero dell’Istruzione a proposito di un isegnante condannato in via definitiva per abusi sessuali su un’alunna che ora può tornare in servizio dopo aver scontato la pena. Si tratta di un uomo residente a Pignataro Maggiore che era stato condannato nel 2014 a tre anni di carcere. I fatti sarebbero avvenuti nel 2005 in una scuola elementare di Marzano Appio. L’uomo non svolgerà più la funzione di docente ma dovrà avere una mansione con lo stesso livelo di inquadramento.