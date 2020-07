Coniugi sorpresi con la cocaina in casa. Ancora guai per il 31enne che travolse un ragazzo in scooter

SPARANISE – Nella serata del 06 luglio scorso personale del Commissariato di Santa Maria Capua Vetere, al culmine di attività investigativa ha denunciato, in stato di libertà, Donato De Rosa classe ’89 ed la moglie D.R.A. classe ‘88 , entrambi residenti in Sparanise, poiché responsabili, in concorso, del reato di illecita detenzione di sostanza stupefacente.

In particolare, a seguito di perquisizione effettuata presso l’abitazione dei medesimi, veniva rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di circa 2,3 grammi.

L’attività investigativa ha consentito di acquisire inequivoci elementi per ritenere che la sostanza caduta in sequestro fosse destinata alla cessione a terzi. Si partecipa che il padre del De Rosa classe ’89 fu vittima di attentato omicidiario nel giugno dell’anno 1990, maturato nelle more di dinamiche di criminalità organizzata per il quale è stato condannato, quale mandante, il noto Augusto La Torre.

Ancora, il medesimo De Rosa D. classe ’89 annovera una condanna a 9 anni di reclusione per aver investito con la propria autovettura un minorenne provocandogli lesioni gravissime