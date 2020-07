MONDRAGONE – Sono iniziati i test seriologici sui residenti nei palazzi ex Cirio, primi pazienti sottoposti a tampone, per escludere infezioni in atto, in vista della scadenza della quarantena obbligatoria, fissata per martedì 7 luglio.

Fino ad ora infatti sono 12 i giorni di isolamento a cui sono state sottoposte 220 famiglie.