Continuano le ricerche del 38enne disperso durante una battuta di pesca

CIORLANO – Proseguono le ricerche di Lucio Grasso il pescatore disperso nel Lago dei Cigni in località Torcino a Ciorlano ai confini con il comune di Capriati e Volturno. L’uomo, un 38enne del beneventano risulta disperso elle acque del suddetto lago dalle 5 di ieri mattina quando sulle rive del Lago dei Cigni è riapparso il gommone senza il pescatore. Lucio con un gruppo di amici aveva raggiunto la riserva naturalistica già da qualche giorno ed era accampato in una roulotte sulle sponde del lago. Dedito alla pesca sportiva, l’uomo con un piccolo gommone avrebbe raggiunto il centro del lago, profondo circa 15mt, per recuperare il pescato quando per cause ancora in fase di ricostruzione si sono perse le sue tracce. Impegnati nelle ricerche i vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese con l’ausilio del nucleo sommozzatori proveniente dal comando provinciale di Napoli e dal nucleo S. A. P. R. (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto).