Nei guai un 27enne

SAN PRISCO – I carabinieri della locale Stazione hanno sanzionato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri un 27enne originario del Morocco.

L’uomo è stato fermato dai militari dell’Arma in via Marandola mentre, in bicicletta, trasportava 100 pacchetti di sigarette di contrabbando del peso complessivo di 2,8 kg, occultate all’interno di un borsone.