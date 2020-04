CAPUA – Multa da record a Capua nell’ambito dei controlli coronavirus. 4 persone sono state bloccate dalla polozia municipale mentre giravano in auto senza motivo. Sono stati tutti multati per 400 euro ciascuno mentre il conducente, alla luce del rincaro previsto del 33%, è stato sanzionato per 533 euro, oltre all’obbligo di quarantena.