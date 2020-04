Controlli CORONAVIRUS. Drone in azione, multe e strade sbarrate. Pasquetta blindata

ARIENZO – Sono scattati i controlli ieri ad Arienzo. Poco più di duemila euro l’importo delle multe elevate. Il sindaco Davide Guida ha chiusto le strade che portano alle colline nella giornata di oggi, Pasquetta, per scongiurare tentativi di gite fuori porta. Ecco il suo bilancio.

“Vi informo che, ad Arienzo, abbiamo la seguente situazione rispetto al COVID-19:

positivi: 2



tamponi: 0quarantene obbligatorie: (17)isolamenti domiciliari: 13.La situazione è invariata rispetto a ieri e questa è decisamente una buona notizia.Le misure restrittive sono state prorogate con DPCM fino al 3 maggio e, oggi, il presidente De Luca ha emanato l’ordinanza n. 32, che per alcuni settori è più restrittiva rispetto al suddetto DPCM, quindi, vi invito a leggerla.

I controlli sul territorio oggi sono stati supportati dall’utilizzo di un DRONE, che domani sarà utilizzato a supporto di vigili e carabinieri per l’intera giornata. Inoltre, saranno presidiati i varchi per le zone collinari durante tutto il giorno.

Vi ricordo che domani la raccolta dell’umido sarà effettuata regolarmente, avvisate anche le persone più anziane.

Ringrazio le tante persone che, generosamente, stanno effettuando donazioni, per la campagna ‘Arienzo ti aiuta’, sul conto dedicato per aiutare le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza COVID-19.

L’IBAN è IT48W0514274890CC1086015650.

La donazione è completamente detraibile.

Infine, un grazie di cuore a coloro che mi contattano, riservatamente, per aiutare le persone più in difficoltà della nostra comunità, perché la solidarietà, quella vera, va fatta senza clamore e con riserbo.

Continuate ad informarvi tramite il sito del comune e la pagina ArienzoèTua DavideSindaco.

RESTATE A CASA”