Controlli nei caseifici. Sequestrati 500 kg di mozzarella “taroccata”

MACERATA CAMPANIA – Controlli dei carabinieri, stamattina, in diversi caseifici tra Macerata Campania, Recale e Portico di Caserta. Al termine delle operazioni, i militari hanno disposto il sequestrato di 500 chili di mozzarella “taroccata”. Il prodotto, stando alle indagini, doveva essere di bufala, come indicato dall’apposito marchio, ma in realtà era realizzato con latte vaccino. Il titolare di una delle attività commerciali è stato denunciato a piede libero alla procura di Santa Maria Capua Vetere.