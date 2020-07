Coppia di giovani su una Panda blu semina il panico in agro aversano. Ecco “l’ultima moda” in fatto di truffe

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Attenzione alla Panda blu, coppia di truffatori semina panico nell’agro aversano e ad Aversa. In questi giorni giungono segnalazioni e avvisi sui social circa le modalità di truffa a danno di ignari cittadini. In particolare vi è una Fiat Panda di colore blu, quella in foto che pubblichiamo, che si aggira per le vie cittadine a Casaluce, l’ultimo episodio, in attesa di derubare le persone. A bordo vi sono una coppia di giovani, un uomo e una donna, che fermano la vittima, in questo caso una donna affermando che la stessa avrebbe investito con l’auto una persona per chiederle soldi di risarcimento, oppure sostano nei parcheggi dei supermercati bucano le ruote dell’auto della vittima si avvicinano per chiedere se serve aiuto e nel frattempo sottraggono la borsa l’ignara vittima, una donna, spesso anziana, per cui bisogna fare molta attenzione ai questi balordi. Di seguito le due denunce pubbliche dei familiari e amici delle vittime designate.

Enzo: “ATTENZIONE ATTENZIONE A QUESTA FIAT PANDA DI COLORE BLU CON A BORDO UN RAGAZZO E UNA RAGAZZA. IERI POMERIGGIO HA TAGLIATO LA STRADA A MIA SORELLA DICENDOLE DI AVER INVESTITO UNA RAGAZZA. MIA SORELLA HA DETTO CHE A POCHI PASSI C’ERA IL MARITO E LUI È SCAPPATO AD ALTISSIMA VELOCITÀ. A TE CON LA PANDA SE FAI PARTE DI QUESTO GRUPPO CONTATTAMI IN PRIVATO BASTARDO….”

Agata: “Attenzione sempre una Panda , si aggirano in due uomo e donna , si avvicinano, soprattutto nel parcheggio dei supermercati , ti dicono che hai bucato una ruota , quando sono loro stessi che hanno arrecato il danno, e ti rubano la borsa ATTENZIONE È SUCCESSO AD UNA PERSONA A ME CARA“.