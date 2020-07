CORONAVIRUS. “14 positivi in Campania. 4 sul litorale domizio, in un campo di extracomunitari”

LITORALE DOMIZIO – “Oggi abbiamo 14 nuovi contagi. I due fenomeni piu’ rilevanti sono i quattro casi del litorale domitio e quelli di Pisciotta, dove c’e’ un piccolo focolaio“. Lo dice il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della conferenza stampa sull’approvazione della legge per l’istituzione del servizio di Psicologia di base. Di questi 14, spiega, “quattro sono relativi allo screening fatto sul litorale presso un campo di extracomunitari, alcuni sono invece relativi a un focus che abbiamo a Pisciotta, nel Cilento, di persone che erano provenienti da Capri e che avevano avuto contatti con il gruppo di ragazzi che venivano da Roma e risultati positivi“.

Per il resto, sottolinea De Luca, “abbiamo una situazione assolutamente tranquilla e non c’e’ alcuna preoccupazione, a condizione che siamo responsabili“. Ribadisce poi l’importanza della “prudenza nei comportamenti, l’uso delle mascherine, il lavaggio frequente delle mani ed evitare assembramenti. E’ chiaro che abbiamo un problema legato all’importazione soprattutto da Paesi a forte epidemia in questo momento, come Bulgaria, Romania, Serbia e Paesi dell’Est. A questo non possiamo aggiungere anche i comportamenti irresponsabili“.