CORONAVIRUS. 2 nuovi casi a MARCIANISE: un ragazzo rientrato da una vacanza all’estero e un’anziana

MARCIANISE – L’Unità di Crisi della Regione Campania ha inviato la comunicazione ufficiale della positività al Covid-19 dei tamponi praticati a due cittadini di Marcianise.

Si tratta di un ragazzo di circa venticinque anni, rientrato da uno stato estero, dove aveva trascorso le vacanze estive, e di una donna, dell’età di circa settanta anni, recatasi presso una struttura ospedaliera per accertamenti sanitari.



Entrambi sono asintomatici e seguono un trattamento domiciliare, con l’adozione di tutte le misure cautelari previste per la circoscrizione del contagio.Inoltre, coloro che hanno avuto contatti con i due pazienti sono stati posti in quarantena, sotto stretta osservazione e, ove opportuno, sono stati praticati i tamponi per il Covid-19.