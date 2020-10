CORONAVIRUS. 663 positivi in 24 ore. Ecco il bollettino della Regione Campania di oggi

REGIONALE – La Regione Campania, attraverso i propri profili social, ha reso noti i dati del bollettino sulla diffusione del Coronavirus di oggi. Si ricorda di mantenere sempre il distanziamento di un metro, di lavarsi spesso le mani e di indossare la mascherina, evitando il contatto delle mani con le vie respiratorie.

In 24 ore si registrano 633 positivi (ieri 664, due giorni fa 769) su 9.232 tamponi (ieri 9.031, due giorni fa 9.549) e si contano 2 persone morte. Il totale dei positivi è di 18.530 unità; quello dei tamponi è di 682.704. I guariti del giorno sono 128. Il report sui posti letto su base regionale indica in 110 i posti di terapia intensiva complessivi, in 61 i posti letto di terapia intensiva occupati. I posti letto di degenza complessivi sono 820 mentre quelli di degenza occupati sono 664.