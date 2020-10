CORONAVIRUS. 86 casi attualmente positivi. “Ufficiali altri 8”

AVERSA – Non si ferma il contagio da coronavirus ad Aversa. Ecco l’ultimo aggiornamento del sindaco Alfonso Golia: “Ci sono stati comunicati 8 casi positivi, pertanto ad Aversa abbiamo al momento 86 casi attualmente positivi.

Ricevo ovviamente tanti messaggi relativi al DPCM: le disposizioni mi sembrano abbastanza chiare e non lasciano spazio a interpretazioni. Mi rendo conto che ad esempio può sembrare un controsenso limitare il numero di partecipanti a una cerimonia e poi permettere accessi non regolati ai mezzi pubblici. Ma lasciamo che il Governo si occupi di queste criticità e concentriamoci sul rispetto delle regole.

A questo proposito, invito tutti a tenere bene a mente le raccomandazioni contenute nel DPCM relative al numero di persone in casa. È molto importante perchè i contagi avvengono per la quasi totalità in famiglia. Si torna a casa e si trasmette il virus a genitori, conviventi, nonni…

Faccio appello quindi agli amici che hanno giustamente voglia di ritrovarsi per stare insieme magari per una cena: nessuno lo vieta e nessuno manderà i Carabinieri, ma siate prudenti e non prendete sotto gamba le raccomandazioni. Tutelate i vostri affetti, pensate a chi avete a casa. Non passiamo dagli assembramenti nelle strade, a quelli nelle case.