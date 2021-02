MACERATA CAMPANIA – Una professoressa e un alunno della scuola Gramsci di Macerata Campania, angolo via Elena, sono risultati positivi al coronavirus. Undici i docenti posti in quarantena per contatti avuti con i contagiati, mentre il sindaco Stefano Cioffi ha firmato un’ordinanza di chiusura del plesso. Da domani si torna alla didattica a distanza, in attesa della sanificazione. In classe si dovrebbe rientrare il primo marzo.