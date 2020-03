CORONAVIRUS. “All’ospedale di MADDALONI più posti di Terapia Intensiva. 5 casertani contagiati ricoverati al Cotugno”

MADDALONI – A Maddaloni l’Asl di CASERTA ha attrezzato il locale ospedale affinche’ sia destinato solo all’emergenza Coronavirus, con reparti ad hoc, come quello di malattie infettive e la pneumologia; mentre tutti gli altri reparti sono stati dismessi e i pazienti trasferiti in altre strutture pubbliche. “A Maddaloni abbiamo anche aumentato i posti in terapia intensiva, portandoli da 6 ai 14 i posti” spiega il direttore generale dell’Asl di CASERTA Ferdinando Russo.

Nel Casertano, tra ospedali gestiti dell’Asl, l’azienda ospedaliera di CASERTA e le due cliniche private San Michele di Maddaloni e Pineta Grande di Castel Volturno, sono poco piu’ di una cinquantina i posti per la terapia intensiva. Al momento pero’, nessun paziente affetto da Covid 19 nel Casertano ha dovuto far ricorso al reparto per malati gravi. “Cinque contagiati sono ricoverati al Cotugno di Napoli – sottolinea Russo – gli altri sono a casa in auto-isolamento“.