CORONAVIRUS. Asl, Ferdinando Russo nomina la Guida. Graziano va su tutte le furie e indica Enzo Iodice. Vabbé, la gente muore e questi lottizzano

S.MARIA C.V. – Enzo Iodice è l’ex sindaco di Santa Maria C.V., ex segretario provinciale del Pd, poi transitato nell’Udc di Pinzi, che ne propiziò la nomina a direttore sanitario dell’ospedale di Marcianise, e poi tornato di nuovo nel Pd, sponda Stefano Graziano, per tentare la scalata alla direzione generale dell’Asl di Caserta, non riuscita per effetto dello stop imposto da Gennaro Oliviero, che considerava Iodice una protesi del citato Graziano.

Non c’era rimasto certo bene, Iodice, e Graziano, anche in previsione delle prossime elezioni regionali, sta cercando di dargli qualche contentino.

Una decina di giorni fa, il direttore generale dell’Asl Ferdinando Russo aveva chiesto, con personale manifestazione di volontà, ad Antonella Guida, tornata a Caserta dopo molto tempo trascorso nello staff di De Luca, settore sanità, di prendere le redini del coordinamento coronavirus.

Russo si era girato intorno e si era aggrappato a questa ancora. Apriti cielo: Stefano Graziano si è arrabbiato, perché la Guida è moglie di Alfonso Piscitelli, consigliere regionale che ha abbandonato la maggioranza.

Tempo 24 ore e Russo è stato costretto a fare marcia indietro.

Ora il nome che gira per questo coordinamento della struttura straordinaria è proprio quello di Enzo Iodice.

La gente muore, soffre ed è reclusa in casa da più di due settimane e questi riescono a fare lottizzazione anche su queste cose, fermo restando che nessuno mette in discussione le qualità di Iodice.