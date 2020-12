CORONAVIRUS. Assessora guarisce e racconta: “Ho avuto paura e un grande senso di solitudine”

MACERATA CAMPANIA – L’assessora alle attività produttiva di Macerata Campania Maria Assunta D’Orso è guarita dal coronavirus ed ha raccontato la sua esperienza: “Dopo tanti giorni di isolamento domiciliare sono finalmente risultata negativa al tampone. Non ho reso subito pubblica la cosa perché il mio pensiero è rivolto a chi oggi si trova a combattere la stessa battaglia, a chi non ce l’ha fatta e a chi ha perso una persona cara per colpa di questo maledetto virus. La cosa più brutta di questo virus non è solo la sofferenza fisica ma anche quella psicologica che si è costretti a subire. Un continuo timore non solo per là proprio salute ma anche per quella dei propri cari. Ci si trova ad affrontare paura per la propria vita, insonnia, ansia, attacchi di panico, voglia di piangere, perdita di energie e di interessi e un grande senso di solitudine. Vi ho raccontato la mia esperienza per invitare tutti a un maggior senso di responsabilità e continuare a seguire regole e protocolli, specialmente in questo periodo natalizio dove le restrizioni saranno allentate“.