CORONAVIRUS. Aveva bisogno della stessa cura di Donald Trump. Muore una donna

PARETE – Ha lottato per 8 mesi contro il Covid-19, ma non ce l’ha fatta ed e’ deceduta nella serata di ieri Maria Griffo, la donna di 51 anni di Parete, che da 8 mesi era ricoverata al Cotugno dopo essere risultata positiva. Quello della donna era un caso raro: aveva bisogno di anticorpi monoclonali, la stessa cura al quale era stato sottoposto il presidente uscente Usa, Donald Trump.

L’odissea della donna era iniziata nel marzo scorso quando risulta positiva al virus e viene ricoverata al Covid Hospital di Maddaloni. Qui i medici scoprono che Maria e’ allergica alla microglobulina, per cui non puo’ essere sottoposta alla terapia con il plasma, a meno che non avvenga attraverso parenti stretti. Tutti i fratelli si sottopongono al tampone, ma nessuno di loro e’ positivo al virus, di conseguenza il loro plasma non puo’ aiutare la sorella. Dopo un mese la donna viene trasferita al Cotugno di Napoli, ma tutte le terapie risultano inefficaci.

La sua ultima spiaggia era, appunto, quella degli anticorpi monoclonali, contenuto in un farmaco prodotto da Regereron, farmaco usato per Trump e in Italia ancora in fase sperimentale. Per questo la sorella di Maria, Anna, aveva lanciato vari appelli in televisione chiedendo un intervento del ministro della Salute e del presidente del Consiglio, per riuscire ad avere quella cura, mai arrivata, che forse avrebbe salvato la donna.