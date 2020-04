CORONAVIRUS. Avvocato muore in Germania. Il cordoglio dell’amministrazione comunale di S.MARIA C.V.

Intanto, sale a 16 il numero dei guariti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – L’amministrazione comunale di Santa Maria Capua Vetere ha espresso il suo cordoglio per la morte dell’avvocato Agostino Russo, dovuta ad una polmonite da Covid-19.

“La Città – si legge in una nota – piange la scomparsa del nostro sammaritano, residente in Lombardia e ricoverato in Germania dove ha combattuto fino all’ultimo contro questo terribile virus; ci uniamo alla sofferenza della famiglia e dei parenti in questo momento di grandissimo dolore.

Abbiamo avuto notizia di un’altra guarigione, mentre in giornata abbiamo ricevuto l’esito dei tamponi effettuati ad altri otto concittadini: sono tutti negativi!

Sale quindi a 16 il numero dei guariti, con 7 sammaritani attualmente positivi sul territorio cittadino.