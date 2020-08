CORONAVIRUS. C’è il primo caso in paese. Il sindaco: “Un familiare era rientrato da una vacanza in Grecia”

ROCCAMONFINA – C’è un primo caso di Coronavirus a Roccamonfina. La notizia della positività è stata diffusa dal sindaco Carlo Montefusco in un video pubblicato nella serata di ieri su Facebook. La persona positiva al Coronavirus risulta essere un componente di una famiglia del posto. Uno dei componenti del nucleo familiare nelle scorse settimane era rientrato da una vacanza in Grecia a fine luglio. Il soggetto sembra al momento asintomatico.

Scattate immediatamente tutte le procedure preventive.

I componenti del nucleo familiare sono stati messi subito in isolamento e oggi sono stati effettuati i tamponi a tutti gli altri componenti della famiglia.

Annullate le serate in programma per l’Estate Roccana in occasione del Ferragosto. Vietate anche le feste private.

Resta il divieto di assembramento e l’uso delle mascherine.