CORONAVIRUS. Circo Orfei bloccato da un mese in città, artisti e 70 animali sul lastrico. Scatta la raccolta fondi

SAN NICOLA LA STRADA – Il circo di Romina Orfei è bloccato da quasi 30 giorni a San Nicola la Strada, da quando l’emergenza Covid-19 li ha costretti a non poter più transitare. Gli artisti, tutti fermi e senza lavoro, si trovano, insieme ai loro 70 animali, in una situazione economica drammatica e senza cibo. In tanti, dopo l’appello della Protezione civile di San Nicola la Strada e il Wwf di Caserta, si sono adoperati per far giungere al tendone aiuti e derrate alimentari per tutti.

La situazione è nuovamente difficile e le associazioni di volontariato hanno avviato anche una raccolta fondi (https://www.gofundme.com/f/covid19-aiuta-animali-e-artisti-del-circo-orfei? member=&utm_medium=email&utm_source= customer&utm_campaign=p_email%2Binvitesupporters). Per ringraziare le tante persone che hanno garantito il loro aiuto, gli artisti del circo Romina Orfei si esibiranno il giorno di Pasquetta, lunedì 13 aprile alle ore 17, in diretta web sulla pagina Facebook del circo.