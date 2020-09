PONTELATONE – “E’ pervenuta dall’ASL la comunicazione dell’esito positivo di un tampone effettuato ad una cittadina ucraina dimorante nel territorio di Pontelatone” – è l’annuncio pubblicato poco fa sulla pagina Facebook del Comune -.

“La donna è attualmente in quarantena domiciliare ed è stata disposta la quarantena anche per il suo nucleo familiare.



Evidenziamo che la situazione è sotto controllo, pertanto invitiamo ad evitare ingiustificati allarmismi e ad osservare le disposizioni in tema di distanziamento fisico, di utilizzo delle mascherine nei luoghi al chiuso e all’aperto in piazze e ove si presentino possibilità di assembramenti, a igienizzarsi di frequente le mani e a rispettare scrupolosamente tutte le disposizioni nazionali e regionali.Sarà nostra premura comunicare alla cittadinanza ogni altra eventuale utile notizia in merito” – conclude il messaggio.