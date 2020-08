CORONAVIRUS. CLAMOROSO. Medico si rifiuta di sanificarsi dopo i controlli in casa di contagiati

CASERTA – La situazione sarà da chiarire in maniera approfondita e rapida perché, nel caso fosse confermata l’indiscrezione giunta in questi minuti, si tratterebbe di un qualcosa di incredibile. Infatti, pare che un medico al lavoro sulle ambulanze, dopo gli interventi in caso di covid conclamato o eventuale, rifiuta di sanificarsi e di compiere tutti quei protocolli necessari ad una maggiore sicurezza, sia per lui ma soprattutto per tutti coloro che poi entreranno in contatto il dottore.

L’ultimo caso sarebbe avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, quando è stata allertata la postazione di Castel Volturno, per un caso di covid-19 all’interno del villaggio Coppola.

L’equipaggio, dopo l’intervento e dopo aver confermato il caso di coronavirus, disponendo il paziente in quarantena domiciliare, si è recato presso la sede del servizio d’emergenza, per la sanificazione del mezzo e del personale. A questo punto, l’addetto ha notato l’assenza proprio del medico che è stato a contatto con il paziente positivo.

A quanto pare, non sarebbe la prima volta che il medico si sia rifiutato di santificarsi, come detto, operazione obbligatoria. Non solo, la gravità di tutto ciò si amplia perché il dottore in questione, dopo le operazioni compiute a casa di malati covid, tornerebbe giorno dopo giorno al lavoro, cosa avvenuta anche oggi.

Inutile aggiungere che, nel caso fosse confermata questa indiscrezioni sarebbe incredibile e gravissima tale situazione che si sta compiendo sulle ambulanze del 118 della provincia di Caserta.