CORONAVIRUS. Contagi in aumento: tocca quota 29 il numero degli attuali positivi

ARIENZO – Quattro nuovi contagi da Covid si registrano nella città di Arienzo. A renderlo noto il sindaco Giuseppe Guida: “Si registrano 4 nuovi casi positivi nella nostra città. Si tratta di due uomini e due donne. I due uomini sono asintomatici, stanno bene, sono in isolamento e i familiari conviventi sono in quarantena, in attesa dei tamponi. Per quanto concerne le due donne, una ha leggeri sintomi ed è in isolamento; l’altra è asintomatica ed è in isolamento con marito e figlio, già risultati positivi in precedenza. Il totale di positivi è salito a 29.”