CORONAVIRUS. Contagiati due dipendenti comunali, chiusi gli uffici del municipio

CASAGIOVE – E’ necessario chiudere gli uffici comunali di via Iovara per almeno due giorni, lunedì 16 e martedì 17. La decisione, presa dal sindaco Giuseppe Vozza tramite un’ordinanza, è scattata dopo che al municipio di Casagiove, nel cuore della città del casello di Caserta Nord, si sono registrati due casi di contagio da coronavirus. Come abbiamo visto per altri comuni, quindi, per provare a bloccare il contagio, si sceglie la chiusura degli uffici per sanificazione. Attualmente, a Casagiove ci sono 207 positivi e il primo decesso è stato registrato ieri (LEGGI QUI).