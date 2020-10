CORONAVIRUS. Dalla Regione i chiarimenti per chi si sposta per lavoro dalle Zone Rosse

REGIONALE – Chiarimento alle ordinanze che dispongono il lockdown nei comuni zona rossa della Campania, Arzano, in provincia di Napoli, Marcianise e Orta di Atella. La Regione precisa che la sospensione riguarda solo le attivita’ commerciali, comprese quelle di ristorazione ed escluse quelle essenziali.

Per gli operatori e gli addetti di queste attivita’ non e’ quindi consentito “allontanarsi dal centro urbano di appartenenza per prestare attivita’ lavorativa”. Possono invece spostarsi, ma solo per “adempimenti o scadenze urgenti ed indifferibili” e solo per “attivita’ volte ad assicurare la continuita’ della filiera produttiva”, i lavoratori delle attivita’ produttive e i liberi professionisti.