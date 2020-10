CORONAVIRUS. De Luca e l’Unità di crisi mettono il bavaglio alle Asl sul contagio: “Divieto di rendere noti i dati”. IL DOCUMENTO UFFICIALE

CASERTA – Una dittatura dei dati. Così potremmo definire la decisione dell’unità di crisi della Campania che, improvvisamente, ha deciso che tutte le informazioni sul coronavirus per quanto riguarda la Campania saranno gestite e inviate ai media (tv e giornali) esclusivamente dall’ufficio regionale gestito da Italo Giulivo.

Per capirci, ricordate i dati giornalieri su i comuni della provincia di Caserta? Da oggi non potremo più informarvi come abbiamo fatto fino ad ora da mesi sull’andamento del contagio in Terra di Lavoro. Questo perché, come detto, l’Unità di crisi ha deciso di arrogarsi il diritto unico di fornire dati e indicazioni sull’epidemia in Campania. Una decisione presa in raccordo con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che esautora completamente il compito delle Asl provinciali, alle quali viene vietato espressamente di fornire informazioni.