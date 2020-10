ARIENZO – Arienzo sale a quota 12 casi. Lo ha comunicato il sindaco Giuseppe Guida: “Si registra un altro caso positivo ad Arienzo, per un totale di 12. Si tratta di una donna, asintomatica, sta bene ed è in isolamento nella sua abitazione.

Tutti i componenti del nucleo familiare convivente non hanno sintomi e sono in quarantena in attesa dei tamponi.”