CORONAVIRUS. Dopo il contatto con un contagiato, test del tampone per una persona a CAPODRISE

CAPODRISE – È una precauzione, ma in un momento del genere seguire la prassi e il protocollo è probabilmente il miglior viatico per una serenità difficile da raggiungere dopo le ultime 48 ore. Dopo che diverse persone sono entrate in contatto con uno dei 20 contagiati della provincia di Caserta, questa mattina, nella zona 167 di Capodrise, è stato effettuato un test del tampone faringeo, necessari ad attestare una eventuale positività al contagio di uno dei soggetti entrati in contatto con chi è già positivo all’influenza da coronavirus. L’esito del tampone potrebbe essere reso noto già in serata.