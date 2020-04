CORONAVIRUS. Due concittadini, trasferiti al Nord, guariscono dal Covid-19

VILLA DI BRIANO – Il sindaco Luigi Della Corte ha ufficializzato la guarigione di due concittadini che vivono fuori: “Un altro cittadino brianese, che vive fuori, è uscito dalla malattia e il doppio tampone è risultato negativo. È stato molto gentile nell’avvisarci e renderci partecipi di questa bellissima notizia.”

Guarigione anche per un altra persona: “Un nostro concittadino, che vive al nord, ma sempre legatissimo alla nostra terra, ha sconfitto il virus. Dopo un mese di calvario ha superato la malattia, ed è risultato finalmente negativo al doppio tampone. Ha avuto il pensiero di avvisarci. Chi nasce a Villa di Briano resta legato indissolubilmente al nostro paese.”

“Ogni mattina tanti nostri concittadini operano negli ospedali, rischiando il contagio, rendendo onore al nostro paese, qui in zona e anche fuori regione. Proprio in questi giorni abbiamo letto la notizia di un nostro giovane compaesano, che è impegnato nella lotta al virus in Liguria. Rendiamo merito a loro. Io, in qualità di primo cittadino, faccio gli auguri a nome di tutta la nostra comunità.”