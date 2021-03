CORONAVIRUS. Due morti in 24 ore. E’ lutto per un consigliere comunale

RIARDO – Ancora un lutto colpisce la comunità di Riardo. Dopo il decesso di una commerciante positiva al coronavirus, un’altra morte è stata registrata nel giro delle ultime 24 ore. “A nome personale, degli assessori e consiglieri comunali, del Segretario e dipendenti dell’Ente, – fa sapere il sindaco Armando Fusco – esprime i sensi del più profondo cordoglio al Consigliere Michelangelo Caiazza per la perdita del caro zio Calogero, da tutti conosciuto come Lillo. Alla moglie Maria, ai figli Marco e Loredana ed alle famiglie Insalaco-Caiazza la nostra vicinanza ed il nostro cordoglio. Lillo da decenni era parte integrante della nostra Comunità facendosi da tutti stimare per il suo carattere mite e riservato ma disponibile verso tutti”.