CORONAVIRUS. Due nuovi contagi ad Aversa e Villa di Briano. Caso sospetto al San Rocco di Sessa Aurunca

AVERSA – Salgono a 17 i contagiati nella città di Aversa, dopo il nuovo caso reso noto pochi minuti fa. Mentre per Villa di Briano si tratta del primo tampone positivo, comunicato sindaco Luigi Della Corte. Questa persone si trova già in ospedale, ricoverata per problemi pregressi.

Spostandoci, invece, all’ospedale San Rocco, un 59enne originario di Carinola è stato trasportato a Sessa Aurunca. L’uomo soffre di insufficienza respiratoria ed è stato sottoposto al tampone per capire se sia stato contagiato o meno dal covid-19