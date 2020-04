CORONAVIRUS. Due tamponi positivi a TRENTOLA

Intanto migliorano le condizioni di altri due contagiati

TRENTOLA DUCENTA – Ancora in aggiornamento i dati sui positivi al coronavirus a Trentola Ducenta. Nelle ultime ore sono arrivati i risultati dei test eseguiti su due persone.

“Queste due persone – ha spiegato Andrea Cantadori, commissario prefettizio al comune – sono appartenenti ad un unico nucleo familiare e sono risultate positive al tampone. Anche nei loro confronti e di chi è entrato in contatto con loro l’ASL sta provvedendo alle previste misure sanitarie. Se giungeranno altre notizie di rilievo verranno comunicate”.

Intanto migliorano le condizioni degli altri due contagiati. “Questa mattina ho parlato al telefono con i due cittadini di Trentola Ducenta contagiati dal Covid 19. Stanno entrambi bene, i sintomi sono lievi e questa è una bellissima notizia. Anche le persone con cui sono entrati in contatto nelle scorse settimane (e che sono monitorate dall’ASL) non accusano finora alcun sintomo. Ovviamente stanno tutti rispettando l’isolamento in casa”.