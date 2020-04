CORONAVIRUS. Ecco i dati dell’Unità di Crisi: da 24 ore in 3 capoluoghi nessun nuovo contagio

Per altri 274 tamponi positivi sono in corso le verifiche da parte delle Asl

REGIONALE – Nella provincia di Napoli si registrano 2181 casi, 833 nel capoluogo e 1348 nell’area metropolitana. In provincia di Salerno ci sono 622 positivi, 427 ad Avellino, 400 a Caserta e 170 Benevento. Per altri 274 tamponi positivi sono in corso le verifiche da parte delle Asl. Lo comunica l’unita’ di crisi della Regione Campania. Nelle province di Avellino e Benevento, cosi’ come nella citta’ di Napoli, non ci sono nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Nella provincia di Avellino ci sono due comuni appartenenti alla zona rossa, Ariano Irpino e Lauro, mentre a Benevento il centro di Paolisi e’ in quarantena per un focolaio di Covid-19.