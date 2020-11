CORONAVIRUS. Emergenza ossigeno: esaurite le scorte delle farmacie per la terapia a casa. L’allarme sui social

CASERTA – Da 4 giorni diverse farmacie della città hanno finito le scorte di ossigeno, importantissime in questo momento per chi è colpito dal Coronavirus e ha crisi respiratorie. Continuano a giungerci segnalazioni in merito. L’ultima in ordine di tempo è l’annuncio, comparso ieri, sul social Facebook della Farmacia Sant’Anna di Caserta, che così recita:

𝐄𝐌𝐄𝐑𝐆𝐄𝐍𝐙𝐀 𝐎𝐒𝐒𝐈𝐆𝐄𝐍𝐎

“Durante lo scorso #notturno abbiamo dispensato #tutte le bombole di #ossigeno a nostra disposizione per i pazienti #Covid. Preghiamo tutti i nostri clienti che hanno a casa bombole non in uso o vuote di riportarle in farmacia.