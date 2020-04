CORONAVIRUS. Grant (Lega): “Mastella rispetti l’Istituzione che rappresenta, De Luca aumenti i tamponi”

“Il sindaco di Benevento la smetta di fare polemiche sterili…

REGIONE – “La difficile emergenza da Covid19 – ha affermato l’eurodeputato leghista Valentino Grant – impone a tutti, ma soprattutto a chi ricopre ruoli istituzionali, come sta facendo Matteo Salvini in stretto contatto con molti amministratori della Campania, grande responsabilità e azioni concrete. Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per il bene della cittadinanza e dell’istituzione che rappresenta smetta di fare polemiche sterili che non contribuiscono a dare soluzioni serie.

Il Governatore De Luca – ha aggiunto Grant – con umiltà si adoperi ad aumentare la pratica dei tamponi al fine di curare i pazienti risultati positivi in tempi brevi, e acceleri i lavori del policlinico a Caserta, il potenziamento degli attuali ospedali e la riapertura di quelli maldestramente chiusi”.