CORONAVIRUS. Guarisce anche l’ultimo cittadino. E’ ufficiale: VALLE DI MADDALONI è a contagio zero

VALLE DI MADDALONI – “E’ di questa mattina la notizia che anche l’ultimo cittadino di Valle di Maddaloni colpito da Covid-19 è stato finalmente dichiarato guarito dall’unità operativa di prevenzione protettiva dell’Asl Caserta. Da oggi Valle di Maddaloni è a contagio zero”.

L’annuncio è stato dato poco fa in diretta Facebook dal sindaco Francesco Buzzo che ci ha tenuto a ricordare ai suoi cittadini che la fase 2 è ancora più delicata della prima e per questo motivo non bisogna abbassare la guardia e l’attenzione.

Dopo gli auguri a coloro che questa mattina hanno alzato le saracinesche ha ricordato che da venerdì prossimo ripartirà la fiera settimanale limitatamente agli stand di prodotti alimentari.