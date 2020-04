CORONAVIRUS. I numeri aggiornati dall’Unità di Crisi. ECCO I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

A Caserta…

CASERTA – Sei vittime e 55 guariti ieri in Campania: sono i dati sul coronavirus diffusi dall’Unita’ di crisi, aggiornati alla mezzanotte scorsa. Il totale positivi e’ stato di 3.670 (+66 rispetto al giorno prima), mentre i deceduti giungono a quota 248 ed i guariti a 360 (di cui 248 totalmente guariti e 112 clinicamente guariti). Il riparto per provincia: Napoli: 1.932 (di cui 784 Napoli Citta’ e 1148 Napoli provincia); Salerno: 541; Avellino: 401; Caserta: 381; Benevento: 156. Altri in fase di verifica Asl: 259