CORONAVIRUS. IL CASO. Nella piccola Baia e Latina dilagano i contagi. Sotto accusa le prime comunioni di fine ottobre

BAIA E LATINA – Nel piccolo paese alle pendici del Monte Maggiore, la comunità è allarmata dai numerosi contagi che piano piano aumentano. Una serie di positività che, secondo molti, sarebbe scattata dopo dei festeggiamenti per delle comunioni, avvenuti nella seconda metà di ottobre.

2 mila abitanti, non è difficile che la voce corra rapidamente e quindi nella piccola comunità si sottolinea come, dopo le comunioni, sarebbero stati diversi i pranzi organizzati nei locali, a porte chiuse, ma con diversi invitati. Un centro di modeste dimensioni come Baia e Latina vede crescere, da quei giorni di fine ottobre, i contagi rapidamente e c’è chi è sicuro che tutto sia scattato dopo i festeggiamenti della penultima domenica di ottobre.