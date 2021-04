CORONAVIRUS. Il contagio non si arresta, anche 2 bimbi positivi. La preoccupazione del sindaco

CANCELLO ARNONE – “Purtroppo, sono costretto a dare notizie di segno, nettamente, opposto a quelle dell’ultimo comunicato. – E’ il messaggio scritto sul suo profilo Facebook dal sindaco di Cancello Arnone Raffaele D’Abrosca – I contagi, in pochi giorni, sono passati da 14 a 33, nel momento in cui vi scrivo. Con due nostre concittadine ospedalizzate e 2 piccoli in età pre-scolastica. E’ il segnale evidente di un colpevole calo di attenzione, per il quale nessuno può chiamarsi fuori. Neppure quelli che abitualmente puntano il dito, poiché a tutti è ascrivibile la responsabilità, a vario titolo, per quanto accade nella nostra comunità.

Si tratta di concorrere, ciascuno per la propria parte, a percorrere “l’ultimo miglio” verso il traguardo, della normalità, sempre più vicino. Lo dobbiamo a quelli che ci hanno lasciato; lo dobbiamo a quelli che soffrono per la nostra incauta e irresponsabile condotta” – ha concluso il primo cittadino -.