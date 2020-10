CORONAVIRUS. Il figlio è positivo, vicesindaco in isolamento

DRAGONI – “Mio figlio è risultato positivo al coronavirus ma fortunatamente sta bene e non ha alcun sintomo. È stato subito posto in isolamento e per lui sono state attuate tutte le misure previste dai protocolli sanitari dell’Asl. A seguito di tanto, nella mattinata di oggi, sia io che mia moglie e gli altri due figli, ci siamo sottoposti al tampone e siamo risultati negativi, per cui non ci sono problemi per chi è venuto a contatto con me e con noi negli ultimi giorni. Per precauzione, abbiamo deciso con la mia famiglia di porci in quarantena fiduciaria per qualche giorno. Sarò comunque a disposizione di tutti via telefono, per qualsiasi esigenza. Invito tutti a fare attenzione e ad indossare la mascherina, igienizzare continuamente mani e luoghi (casa, ufficio) frequentati di solito e a mantenere il distanziamento fisico e sociale di almeno 1,5 metri dalle altre persone che incontriamo, restando a casa il più possibile ed uscendo il minimo indispensabile”.

Con queste parole, il vice sindaco di Dragoni, Pierino Raffaele Piucci ha comunicato la notizia del contagio di suo figlio e del suo isolamento, nonostante il tampone risultato negativo.