CORONAVIRUS IL PUNTO: In Campania 533 casi positivi. In provincia uno solo decesso. LE TABELLE COMUNE PER COMUNE

Situazione Covid in provincia

CASERTA – Un solo decesso registrato a Gioia Sannitica e 84 nuovi casi positivi in provincia. E’ quanto si evince dall’ultimo bollettico dell’Asl. Un dato stabile a fronte di 1370 tamponi processati. Un tasso di positività attuale attestato al 6,13%. Incoraggiante anche il dato riguardante i guariti, se ne contano 229 nelle ultime ore.

Situazione Covid in Campania

REGIONALE – Risale l’indice di positivita’ in Campania. Secondo i dati dell’Unita’ di crisi della Regione, nelle ultime 24 ore sono 533 i casi positivi su 13.217 tamponi molecolari esaminati. Il tasso di incidenza e’, dunque, pari al 4,03% rispetto al 3,43% precedente. I morti sono 21. Le persone guarite sono 1.248. Negli ospedali calano i posti occupati in terapia intensiva, 73, e i ricoveri in degenza: oggi sono 782. In Campania complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 2.154.494 cittadini. Di questi 936.848 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 3.091.342 su una popolazione di oltre 6 milioni di abitanti.

Dunque le vaccinazioni vanno avanti speditamente nei vari centri della Campania .Ad Arzano ci sara’ l’avvio della campagna vaccinale direttamente all’interno negli insediamenti industriali del territorio dell’Asl Napoli 2 Nord. Ma la Regione ora punta a mettere in sicurezza anche i piu’ giovani. “Abbiamo chiesto al commissario Figliuolo di anticipare le dosi alla Campania adesso, per vaccinare la popolazione piu’ giovane. Fino a che non ci rispondono rimane aperta una posizione di dissenso da parte della Regione Campania”, ha detto il governatore della Campania Vincenzo De Luca parlando con i giornalisti a margine di un appuntamento che si e’ tenuto in mattinata a Bacoli. “L’obiettivo – ha detto De Luca – e’ di arrivare a settembre-ottobre avendo un equilibrio, cioe’ un vaccino per ogni cittadino e per questo la scorsa settimana abbiamo chiesto al commissario di applicare oggi per la Campania il metodo che abbiamo applicato a gennaio, febbraio e marzo per le altre Regioni che hanno una popolazione anziana piu’ numerosa: siccome oggi abbiamo la vaccinazione dei 16-40enni e noi siamo la Regione piu’ giovane d’Italia ci servono piu’ vaccini”.

Il ponte del prossimo 2 giugno sara’ il primo banco di prova per la riprese delle attivita’ turistiche. “Credo che nel giro di due settimane avremo completato l’immunizzazione di tutto il personale impegnato nel comparto turistico alberghiero e anche dei comuni di dimensione minore. Parliamo – ha assicurato il governatore della Campania – di Bacoli, ma anche Monte di Procida, i comuni che si affacciano su questo golfo straordinario”. “I flaconi dei vaccini iniettati dall’Asl Napoli 1 vengono frantumati e poi gettati tra i rifiuti speciali”. ha spiegato Ciro Verdoliva, direttore generale dell’Asl Napoli . “Abbiamo deciso di distruggerli – spiega Verdoliva – per evitare che i flaconi potessero essere oggetto di attenzioni di terzi che magari potevano avere cattive attenzioni. C’era il rischio che a qualcuno venisse in mente di utilizzarli e quindi abbiamo deciso che bisogna distruggerli”, ha aggiunto.