CORONAVIRUS. Il sindaco annuncia: “Tampone positivo per un nostro concittadino”

FALCIANO DEL MASSICO (Maria Assunta Cavallo) – L’ emergenza coronavirus non si arresta. Ieri sera il Sindaco di Falciano Erasmo Fava, ha annunciato la positività al Covid-19 di un suo concittadino, ovviamente si e’ in attesa di una ulteriore conferma dall’Istituto Spallanzani.

E come da prassi, gli organi preposti stanno ricostruendo in queste ore, tutti gli spostamenti effettuati dalla persona in questione e dai suoi familiari.



Dovrebbe essere chiaro a questo punto, che per contenere l’epidemia ed evitare il diffondersi del contagio, bisogna rispettare le misure fortissime adottate dal governo (LEGGILE QUI) , e sperare di uscire al più presto da questa emergenza.