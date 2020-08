CORONAVIRUS. Imprenditore 48enne contagiato. E’ andato a lavoro per 3 giorni prima di scoprire di essere positivo

PORTICO DI CASERTA – E’ risultato positivo un 48enne di Portico di Caserta, dopo essere tornato da alcuni giorni di ferie passate in Calabria. L’uomo, rientrato la scorsa settimana dalle vacanze, aveva alcuni dei sintomi da covid: tosse, febbre e mal di gola. Per questo motivo, ha chiesto e ottenuto di farsi analizzare tramite tampone. Dal 24 al 26 agosto, il 48enne è tornato a lavoro nella sua azienda di Marcianise ma solo poche ore fa ha scoperto di essere positivo. La moglie e il figlio si trovano in quarantena assieme a lui. Adesso andranno seguiti anche i contatti lavorativi dell’imprenditore.