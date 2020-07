CORONAVIRUS. In CAMPANIA 9 positivi in più in un giorno. DATI NAZIONALI. Tutti i numeri su ospedalizzati, guariti e decessi. LEGGI LA TABELLA DELLA PROTEZIONE CIVILE

CASERTA – In Campania 9 nuovi casi di Covid-19, zero decessi e un guarito nelle ultime 24 ore. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. Il totale dei contagi sale a 4.699 mentre quello dei tamponi a 285.388, di cui 2.865 esaminati nella giornata di ieri. I decessi restano 432 e i guariti sono 4.078 (+1) di cui 4.078 totalmente guariti e 0 clinicamente guariti. “Con i risultati di oggi è stato completato lo screening di massa sui braccianti nell’alto Casertano. Per quanto riguarda l’area ex Cirio di Mondragone tra una settimana, al termine della prevista quarantena, saranno ripetuti i tamponi ai residenti per poter quindi revocare la zona rossa”, ha comunicato, inoltre, la Regione.

DATI NAZIONALI

A oggi (primo luglio), il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 e’ di 240.760, con un incremento rispetto a ieri di 182 nuovi casi.Il rapporto del contagio è allo 0,33%. Il numero totale di attualmente positivi e’ di 15.255, con una decrescita di 308 assistiti rispetto al 30 giugno. Tra gli attualmente positivi, 87 sono in cura presso le terapie intensive, con un decremento di 5 pazienti rispetto al 30 giugno. 1.090 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 65 pazienti. 14.143 persone sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto al 30 giugno i nuovi deceduti sono 21, in leggero calo, e portano il totale a 34.767. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 190.717, con un incremento di 469 persone rispetto a ieri. Il numero di tamponi effettuati nelle ultime ventiquattro ore ammonta a 55.366, per un totale di 5.445.476.